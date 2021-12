Policial morto na rua pelos terroristas era muçulmano

Milhares de pessoas homenagearam, nesta quinta-feira, 8, o policial muçulmano Ahmed Merabet, morto pelos terroristas duante ataque ao Charlie Hebdo. A multidão usou o grito de guerra 'Je Suis Ahmed' para saudar o oficial.

A homenagem a Merabet, que foi morto enquanto implorava por sua vida aos fanáticos islâmicos, repete o bordão 'Je Suis Charlie' (Eu sou Charlie), usado em manifestações que varreram o mundo depois do massacre de quarta-feira, 7.

Os colegas do policial estavam em estado de choque depois que vídeo do ataque ao jornal foi postado no Youtube (o material foi depois removido pelo portal). Nele, Merabet está no chão e implorando por misericórdia e é morto com um tiro na cabeça.

