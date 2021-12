Policial foi ferido a tiro no Capitólio dos EUA; atirador foi detido

Um policial foi ferido a tiros no centro de visitantes do Capitólio dos Estados Unidos e o atirador foi detido, de acordo com a polícia e autoridades.

Acredita-se que o policial não tenha sido ferido gravemente.

O caso ocorreu com o Congresso em recesso. Funcionários do Capitólio, jornalistas e outras pessoas que estavam no local foram aconselhadas a buscar abrigo e não saírem do prédio. A Casa Branca e o Capitólio foram fechados. Fonte: Associated Press



Incidente

A polícia de Washington esclareceu que houve um incidente isolado no Capitólio, mas que não há qualquer ameaça ao público.

"Houve um incidente isolado no Capitólio. Não há nenhuma ameaça ativa para o público", informou a polícia por meio do Twitter.

Segundo a imprensa local, no Capitólio foi localizada a presença de um homem armado, houve troca de tiros e um policial ficou ferido. .

A Casa Branca, onde milhares de pessoas foram assistir à caça ao ovo da Páscoa, também esteve isolada, mas a ordem já foi levantada.

