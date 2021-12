O vídeo que mostra um policial confundindo o pênis de um homem com uma arma, durante revista, se tornou viral na internet. As imagens foram publicadas no Imgur e no Youtube, e é possível ver o momento que o agente pega repetidas vezes na "arma" do homem.

Antes de ser detido, o homem apresentou um comportamento agressivo e chegou a mostrar as nádegas para outras pessoas.

Não há informações do local em que a cena aconteceu. Postado há dois meses no Imgur, o vídeo já teve mais de 6,4 milhões de visualizações.

Veja a seguir toda a cena, o momento da revista começa aos três minutos e 54 segundos. Atenção! Contém imagens de nudez.

Da Redação Policial confunde membro de homem com arma; veja

adblock ativo