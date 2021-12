Policial agride estudante negra em sala de aula nos EUA

Mas um caso de agressão de policial branco contra um jovem negro aconteceu nesta segunda-feira, 26, nos Estados Unidos. Desta vez, o fato aconteceu na escola de ensino médio, Spring Valley High, na cidade de Columbia, no estado da Carolina do Norte.

A ocorrência veio a público depois de um vídeo ser divulgado no Twitter, onde o policial aparece agredindo uma estudante.

Segundo o jornal NY Daily News, a jovem estaria perturbando na sala de aula e foi advertida várias vezes por funcionários do colégio. Após ela não parar, um policial foi chamado.

No vídeo, é possível ver o oficial pedindo para ela sair da sala, ao se recusar, ele a derruba da cadeira. Com isso, a jovem bate com a cabeça no chão e o policial a arrasta até a frente da sala.

O policial foi identificado como sendo o vice-xerife do município, Ben Fields. Ele foi afastado do cargo e o caso vem sendo investigado.

No twitter, o vídeo repercutiu muito rápido, fazendo personalidades famosas comentarem o caso. A atriz ganhadora do Oscar, Octavia Spencer, disse: "Eu não posso ignorar, o que eu acabei de ver", postou.

i can't unsee what i just saw. #AssaultAtSpringValleyHigh — octavia spencer (@octaviaspencer) October 26, 2015

Com a repercussão do caso, a escola se pronunciou por meio de nota, dizendo que a segurança dos alunos é muito importante. "A segurança do estudante é e sempre será a principal prioridade do distrito. O distrito não tolerará quaisquer atos que ponham em risco a segurança dos nossos alunos".

A aluna não se machucou gravemente.

Veja o vídeo:

The full video of the Spring Valley High School Police Officer brutally assaulting a peaceful student. pic.twitter.com/oHIS8GrtSS — Shaun King (@ShaunKing) October 26, 2015

adblock ativo