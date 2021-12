Polícia procura criança de 2 anos arrastada por jacaré em resort da Disney

As autoridades do condado de Orange, no estado da Flórida, nos EUA, estão à procura de um menino de 2 anos, que foi arrastado por um jacaré para uma lagoa do complexo de luxo Disney's Grand Floridian Resort & Spa.

A família de Nebraska - os pais e a irmã mais velha - estava de férias e chegou ao resort no domingo. O incidente ocorreu na noite de terça-feira quando o menino brincava nas margens da lagoa e foi atacado pelo animal, disse o xerife Jerry Deming do condado de Orange. O pai tentou resgatar seu filho, mas não teve sucesso, acrescentou Deming.

Mais de 50 policiais estavam procurando o garoto na lagoa Seven Seas, juntamente com um rastreador de jacaré e duas unidades marinhas, disse o xerife. O ataque aconteceu em uma área onde "não existe nenhuma placa de proibido nadar", disse Deming.

O vice-presidente do Walt Disney World Resort, Jacquee Wahaler, disse que todos no resort estão devastados pelo o que aconteceu e que a Disney está prestando todo o apoio à família.

Quando perguntado se a Disney estava ciente que havia jacarés na propriedade, Wahaler disse que possuíam sinais de que era proibido nadar no local e acrescentou que não houve outros relatos semelhantes de ataques de jacaré no lago.

adblock ativo