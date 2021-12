Polícia prende um suspeito do ataque que matou 27 na Tunísia

Os oficiais de polícia da Tunísia tiveram que controlar a multidão enfurecida, enquanto prendiam um homem suspeito de estar envolvido no ataque que matou 27 pessoas em um hotel à beira-mar, em Sousse, na manhã desta sexta-feira, 26.



No ataque, pelo menos 27 pessoas , incluindo turistas estrangeiros , foram mortos quando um atirador abriu fogo em um hotel da região, disse um porta-voz do ministério do Interior .

A polícia ainda estavam limpando a área em torno do hotel Marhaba Imperial e o corpo de um homem armado estava no local com um rifle, depois que ele foi baleado em uma troca de tiros ,disse um segurança do local.

Polícia técnica marca corpos das vítimas do tiroteio - Foto: Ag. Reuters

