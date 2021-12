A polícia de Hong Kong deteve um homem, especialista em criptomoedas, que no sábado, 15, jogou dinheiro do alto de uma torre habitacional em um bairro carente da cidade com a ideia de "ajudar os pobres".

Os transeuntes filmaram, no bairro de Sham Shui Po, com seus celulares a lenta queda das notas de dinheiro que as pessoas tentavam pegar.

O episódio foi transmitido ao vivo por um homem que gerencia uma página no Facebook sobre criptomoedas e que disse querer ser como Robin Hood.

Wong Ching-kit, de 24 anos e conhecido na internet como o "jovem mestre da moeda", explicou no Facebook que quis "ajudar os pobres roubando os ricos".

"Eu me pergunto se algum de vocês acredita que o dinheiro pode cair do céu", afirmou para depois virar a câmera para o topo de um prédio vizinho de onde deixou cair notas de 100 dólares de Hong Kong (12,80 dólares americanos).

Neste domingo, 16, a polícia o deteve quando o jovem voltava ao mesmo bairro dirigindo um Lamborghini, acusado de causar distúrbios à ordem pública.

A polícia afirmou que ele recuperou as notas, no valor de cerca de 6.000 dólares de Hong Kong.

AFP | Foto: Mia Tam | Twitter | Reprodução Polícia prende homem que jogou dinheiro de prédio em Hong Kong

adblock ativo