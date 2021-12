Polícia prende 30 funcionários da Disney por pedofilia

Cerca de 30 funcionários do parque Disney World, nos Estados Unidos, foram presos desde 2006 acusados de abuso sexual de menores e posse de pornografia infantil, de acordo com matéria da rede CNN divulgada nesta terça-feira, 15. Os detidos trabalhavam como guias turísticos, seguranças e animadores de festa.

De acordo com a CNN, a maioria dos detidos não cometeu o crime no horário de trabalho, mas usavam redes sociais para atrair as vítimas. Em dois casos, o crime tinha envolvimento com a atividade no local de trabalho.

As últimas prisões aconteceram em junho deste ano. Os funcionários também trabalhavam em outros centros associados a Disney World, como Sea World e Universal Studios. Representante da empresa disse que eles verificam os antecedentes criminais dos contratados.

