Polícia mata cinco suspeitos após novo ataque com 7 feridos

Seis civis e um policial ficaram feridos na madrugada desta sexta-feira, 18 (hora local), quando um veículo foi atirado contra a multidão em uma localidade ao sul de Barcelona, horas após uma van atropelar e matar treze pessoas nas Ramblas da capital catalã, informou um porta-voz do governo regional.

O ataque ocorreu na turística localidade de Cambrils, 120 km ao sul de Barcelona, e provocou um tiroteio no qual a polícia matou cinco "supostos terroristas".

Quatro suspeitos foram mortos no confronto com a polícia e o quinto faleceu quando era atendido em um hospital. Entre os seis civis atropelados em Cambrils, dois se encontram em estado grave, enquanto um agente foi ferido levemente, segundo a polícia.

Já o serviço de emergências comunicou um ferido em "estado crítico". "Os supostos terroristas circulavam em um Audi A3 e atropelaram diversas pessoas até baterem em um carro da Mossos d'Esquadra (polícia regional da Catalunha), quando começou o tiroteio", na região litorânea da cidade.

"Alguns (agressores) carregavam cinturões com explosivos", informou uma porta-voz da polícia, acrescentando que os agentes preparam uma detonação controlada.

"Do nada escutamos tiros - pam, pam, pam - e muitos gritos. Me joguei na praia e fiquei sem me mover. Você só pensa em fugir", disse à AFP Joan Marc Serra Salinas, um garçom de 21 anos que estava próximo ao local do ataque.

"Estávamos na zona portuária, havia um restaurante com uma orquestra. O veículo bateu no carro da polícia e depois capotou", revelou um francês de 49 anos, que não disse seu nome.

A polícia vincula o atropelamento em Cambrils ao ataque que matou 13 pessoas e deixou mais de 100 feridos na tarde desta quinta-feira nas Ramblas, reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, e à explosão na madrugada de quinta-feira em Alcanar, 200 km ao sul de Barcelona, supostamente quando era preparada uma bomba.

Duas pessoas - um espanhol e um marroquino - foram detidas durante a tarde em relação ao ataque em Barcelona, mas o motorista da van conseguiu fugir.

