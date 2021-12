Polícia mata 50 manifestantes no Sudão, dizem ativistas

Dois grupos de defesa de direitos humanos disseram que a polícia do Sudão matou, pelo menos, 50 pessoas nesta semana. Segundo a Anistia Internacional e o Central Africano de Estudos de Justiça e Paz, as autoridades frequentemente "atiravam para matar" quando agiam para conter os manifestantes no país.

Os protestos começaram a ocorrer em resposta ao corte nos subsídios aos combustíveis.

Os dois grupos pediram que as autoridades acabassem com a violenta repressão contra manifestantes. Segundo os ativistas, grande parte dos 50 mortos em dois dias de manifestações tinham entre 19 e 26 anos.

Em resposta a violência da polícia, muitas pessoas voltaram às ruas nesta sexta-feira, 27, e pediram a deposição do presidente do Sudão, Omar al-Bashir.

Na quinta-feira, o mandatário do Sudão cancelou seu pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Unidas. Al-Bashir está enfrentando duas acusações do Tribunal Penal Internacional sobre crimes ligados ao conflito na região de Darfur, no Sudão, onde cerca de 300 mil pessoas morreram desde 2003. Fonte: Associated Press.

