Polícia italiana usa jatos d’água para conter refugiados em Roma

A polícia italiana precisou usar jatos d’água para tentar controlar um grupo de refugiados que ocupava uma praça na região central de Roma, na manhã desta quinta-feira, 24. Eles estavam ocupando a praça, que fica próximo à principal estação de trem da cidade, após terem sido despejados de um prédio na região no último sábado. Cerca de 800 pessoas estavam vivendo no edifício.

Imagens capturadas pelas câmeras de TV mostraram pessoas gritando e tentando confrontar a polícia, que estava devidamente fardada para o confronto com os refugiados. Além dos jatos d’água, eles também estavam usando cassetetes.

A praça estava cheia de colchões, lixeiras reviradas e inúmeras cadeiras de plástico quebradas. Pendurada em uma das janelas do prédio ocupado era possível ver uma placa que dizia “somos refugiados, e não terroristas”, em italiano. Também era possível ver um pequeno foco de fogo em frente ao prédio.

Cerca de 100 pessoas ocupavam a praça desde o último sábado, quando 800 refugiados foram retirados de dentro do prédio que ocuparam durante últimos cinco anos. Sem ter para onde ir, parte do grupo decidiu ficar na praça em frente ao prédio.

Riscos

A polícia local afirmou que os refugiados se recusaram a aceitar acomodação oferecida pela cidade e que a operação foi necessária por causa dos riscos oferecidos pela forma como eles ocupavam a praça. Foram encontrados gás de cozinha e outros materiais inflamáveis na praça, que é toda cercada por prédios.

A maioria dos ocupantes da praça eram da Etiópia e Eritreia e vivem no país porque conseguiram asilo. Muitos deles estão na Itália há quase dez anos. Eles viviam no prédio e dividiam a administração do local, mantendo o gerenciamento dentro do grupo e não permitindo a entrada de pessoas de fora.

Os refugiados já haviam reclamado que a acomodação oferecida pela prefeitura de Roma não era definitiva, e que essa mudança faria com que a comunidade que eles criaram se separasse. A região ao redor da praça ocupada é repleta de lojas que pertencem a compatriotas dos refugiados.

A maioria dos refugiados que chegaram à Europa este ano foram para a Itália, de acordo com a Organização Internacional da Migração. A opinião pública tem se mostrado cada vez mais contrária à chegada de novos moradores a cidade.

Em comunicado divulgado pela polícia, eles afirmam que os refugiados estavam armados com latas de gás, algumas inclusive abertas, e que também foram atacados com pedras, garrafas e spray de pimenta. Duas pessoas foram presas.

