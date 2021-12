Polícia investiga explosão de origem desconhecida em Manhattan

A polícia de Nova York, nos Estados Unidos, informou que está investigando uma explosão de origem desconhecida em Manhattan, e que as pessoas estão sendo evacuadas. Segundo a imprensa local, uma pessoa foi presa.

"A NYPD está respondendo a informes de uma explosão de origem desconhecida na rua 42 com a 8a. Avenida, #Manhattan. As linhas A, C e E do metrô estão sendo evacuadas. Informação preliminar, outras serão disponibilizadas", informou o departamento de polícia em seu Twitter.

A explosão ocorreu perto da Times Square e haveria muitas pessoas feridas, segundo a imprensa. O presidente Donald Trump já foi informado da situação, de acordo com a Casa Branca.

