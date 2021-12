A polícia francesa divulgou imagens dos irmãos suspeitos do ataque a revista de humor Charlie Hebdo na manhã desta quarta-feira, 7. Cherif Kouachi e Said Kouachi são apontados como os responsáveis diretos pelos tiros que deixaram 12 mortos e 11 feridos.

Há também um terceiro suspeito de participar do ataque terrorista que se entregou à polícia, informou o escritório do Ministério Público da França. Hamyd Mourad, de apenas 18 anos, é o mais jovem dos três e, segundo a polícia francesa, é morador de rua e teria sido recrutado pelos demais para planejar e executar o atentado.

Os irmãos Said e Chérif Kouachi, de 32 e 34 anos, respectivamente, ainda não foram encontrados. As autoridades têm divulgado imagens da dupla para que a população francesa colabore com as buscas.

Por volta das 11h no horário local (8h em Brasília) de quarta-feira, os homens armados com fuzis AK-47 invadiram a redação do jornal e mataram 12 pessoas, sendo 9 jornalistas. Outras 11 pessoas ficaram feridas. Foi o pior atentado terrorista na França nos últimos 50 anos.

O Charlie Hebdo é uma publicação conhecida por suas charges polêmicas, entre as quais muitas fazem críticas ao islamismo e a outras religiões.

Estadão Conteúdo Polícia francesa divulga foto de irmãos suspeitos de ataque

<GALERIA ID=19768/>

<GALERIA ID=19770/>

adblock ativo