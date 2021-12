Polícia faz buscas em escritórios do Deutsche Bank

A polícia alemã fez operação de busca nos escritórios do Deutsche Bank, em Frankfurt, na quinta-feira, 29 , em investigação ligada ao Panamá Papers e a suposta participação em casos de lavagem de dinheiro.

Cerca de 170 policiais, promotores e inspetores fiscais fizeram buscas em seis escritórios da instituição financeira em Frankfurt e nos arredores, de acordo com informações do escritório da promotoria.

Os investigadores estão analisando as atividades de dois funcionários do Deutsche Bank que teriam ajudado clientes a estabelecer companhias em paraísos fiscais para a lavagem de dinheiro, afirmou a promotoria.

O Panama Papers, publicado pelo jornal britânico The Guardian e um grupo de jornalistas internacionais em 2016, revelou como paraísos fiscais eram usadas para esconder bilhões de dólares.

O escritório da promotoria afirmou que apreendeu documentos escritos e eletrônicos. Inúmeros carros de polícia ficaram estacionados nos arredores do escritório central do banco, em Frankfurt.

Cooperação

Em comunicado divulgado pelo Deutsche Bank, a instituição afirmou que “irá cooperar com os promotores. Estamos ansiosos para esclarecer todas as suspeitas”. O banco ainda afirmou que acredita ter entregue anteriormente às autoridades todas as informações relevantes sobre o caso Panama Papers.

O Deutsche Bank de Genebra era responsável por duas contas de companhias em paraíso fiscal pertencentes à família do ex-primeiro-ministro do Paquistão Nawaz Sharif. A empresa era dona de quatro flats de luxo em Mayfair, ponto central das acusações contra a família Sharif.

A família nega qualquer má conduta e afirma que um príncipe do Catar ofereceu a propriedade aos filhos de Nawaz como pagamento de uma dívida antiga. Em setembro, ele e sua filha Maryan foram soltos, enquanto aguardam apelação.

Promotores alemães afirmaram estar investigando se o Deutsche Bank pode ter ajudado clientes a criar companhias em paraísos fiscais para lavagem de dinheiro e como esses fundos estariam protegidos. A identidade dos dois funcionários do banco supostamente envolvidos no caso ainda não foi divulgada.

A investigação corre separada de um outro escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo o banco holandês Danske. O Deutsche Bank também estaria envolvido nesse caso.

adblock ativo