Polícia encontra iate encalhado com US$ 120 mi em cocaína

A Polícia australiana anunciou nesta sexta-feira, 16, a descoberta de 200 kg de cocaína a bordo de um iate que encalhou perto do litoral de Tonga, no Pacífico Sul.

A embarcação "JeReVe", que saíra do Equador e tinha a Austrália como destino, levava uma carga avaliada em US$ 120 milhões.

Dentro do iate também foi encontrado o cadáver "bastante decomposto" de um homem, cuja morte está sendo investigada pelas autoridades de Tonga com a ajuda de colegas australianos.

Em agosto, a polícia australiana fora informada de que uma embarcação com cocaína partira do Equador com destino ao país, o que motivou a investigação sobre seu movimento pelo Pacífico Sul até sua localização em um pequeno atol de Tonga.

As autoridades perderam a pista do iate em outubro, mas um mês depois ele foi encontrado no remoto atol de Luatafito.

As autoridades de Tonga demoraram vários dias para examinar a embarcação devido às condições da maré e à distância do local, explicou a polícia australiana em comunicado.

adblock ativo