Polícia deve indiciar suspeitos de estupro na Índia

A Polícia da Índia promete apresentar detalhes sobre a captura e o processo de indiciamento de cinco homens suspeitos de estuprar e provocar a morte de uma estudante de 23 anos, em Nova Delhi, no mês passado. O crime gerou comoção nacional, manifestações e reações no mundo em decorrência da violência cometida contra mulheres no país.

Por motivo de segurança, policiais informaram que os suspeitos não deverão comparecer ao tribunal. Se forem considerados culpados, os cinco podem se condenados à morte. Há, ainda, um sexto integrante do grupo, que, segundo policiais, é adolescente.

A vítima, cujo nome não foi revelado, morreu no dia 28, em Cingapura, em decorrência dos ferimentos causados pelo ataque. A estudante foi atacada enquanto estava em um ônibus em Nova Delhi acompanhada por um amigo. A jovem e o amigo foram lançados do veículo em movimento.

Nos protestos que ocorreram em várias cidades indianas, Nova Delhi foi apontada como a capital nacional do estupro. As autoridades indianas foram cobradas e segmentos da sociedade civil exigiram mudanças na legislação.

