Polícia detém 19 suspeitos de pertencer a grupo que invadiu tribunal em Istambul

A polícia da cidade de Antalya, sul da Turquia, deteve 19 pessoas suspeitas de pertencer ao grupo de esquerda proscrito Partido da Frente Libertação Popular Revolucionária (DHKP-C, na sigla em turco), informou a agência estatal de notificas Anatólia.

Segundo a agência, os suspeitos eram interrogados pela polícia antiterrorismo, mas não foram divulgados mais detalhes. Dez dos suspeitos foram detidos nas cidades de Izmir e de Eskisehir, revelou a Anatólia.

A ações aconteceram um dia depois de integrantes do DHKP-C terem feito refém um promotor num tribunal de Istambul. Os dois homens morreram durante um tiroteio com a polícia.

O promotor Mehmet Selim Kiraz, que foi alvejado na cabeça, morreu no hospital. Ele investigava a morte de um adolescente que foi atingido por uma lata de gás lacrimogêneo lançada durante protestos contra o governo, realizados em todo o país em 2013.

Os sequestradores fizeram cinco exigências, dentre elas que a polícia assumisse a responsabilidade pela morte do jovem, confessando o crime, que deveria ser julgado por um "tribunal popular".

O primeiro-ministro Ahmet Davutoglu e outras autoridades se uniram a centenas de pessoas que participaram do funeral do promotor em Istambul.

Homem armado

Um homem armado entrou no escritório regional do partido governista da Turquia em Istambul, mas foi rapidamente contido.

Imagens ao vivo transmitidas do local mostraram um homem usando um colete com estampa de camuflagem que aparentemente gritava palavras de ordem contra o governo, de uma janela no andar superior do edifício. Forças de segurança isolaram a área ao redor do escritório do Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP, na sigla em turco), que fica no lado asiático de Istambul.

Segundo a agência de notícias Dogan, funcionários foram retirados do prédio antes de o homem ser detido.

"O motivo da invasão não está claro e está sendo analisado. Ninguém ficou ferido", disse Selim Temurci, presidente do AKP em Istambul em entrevista à emissora privada NTV. Não estava claro se existe relação entre a invasão do escritório do AKP com a ação que levou à morte do promotor. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.

