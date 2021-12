Polícia descobre mais 12 corpos em local de explosão no Texa

As autoridades do estado norte-americano do Texas informaram nesta sexta-feira, 19, que mais 12 corpos foram encontrados na área perto da fábrica de fertilizantes onde uma grande explosão ocorreu na última quarta-feira (17).

A tragédia foi registrada às 21h50, horário de Brasília, na pequena cidade de West e, antes da descoberta dos 12 corpos hoje, o número de mortos chegava a 15 pessoas.

As autoridades informaram ainda que cerca de 200 pessoas ficaram feridas na explosão.

Por enquanto, não há indicações de que a explosão tenha sido criminosa - apenas um acidente industrial causado por um incêndio.

