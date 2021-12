Polícia de Hamburgo pede reforços para as manifestações anti-G20

A polícia de Hamburgo, na Alemanha, pediu nesta sexta-feira reforços para lidar com as muitas manifestações anti-G20, que impediram a esposa do presidente americano sair do local onde está hospedada.

A polícia de Hamburgo, que já recebe o apoio de forças de todo o país e também da Áustria, solicitou este apoio suplementar "para aliviar" seus efetivos, indicou um porta-voz, confirmando uma informação do jornal Die Welt.

Unidades da polícia de choque de Berlim e da região de Schleswig-Holstein indicaram que preparam o envio de centenas de agentes para Hamburgo.

As forças de ordem já mobilizaram mais de 20.000 agentes para garantir a segurança em Hamburgo, por ocasião da cúpula dos líderes das 20 maiores economias do mundo.

Mas as muitas manifestações organizadas há dias e os confrontos registrados na quinta-feira à noite e nesta sexta-feira, dia da abertura da cúpula, representam um grande desafio para as forças de segurança.

Neste ambiente, a esposa do presidente Donald Trump, Melania Trump, ficou bloqueada em sua residência em Hamburgo, segundo indicou sua porta-voz.

"Ainda não conseguimos autorização de saída da polícia para deixar o imóvel", afirmou a porta-voz à agência de notícias alemã DPA.

Uma fonte próxima da delegação de Donald Trump no G20 confirmou a informação à AFP.

