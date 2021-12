A polícia francesa confirmou na noite desta sexta-feira, 13, que pelo menos cem pessoas foram mortas dentro da casa de shows Bataclan, onde homens armados abriram fogo durante um show. Três terroristas foram mortos pela polícia no local.

Ataque à casa de shows Bataclan, em Paris

Criminosos invadiram o local e fizeram reféns. Unidades policiais de elite encerraram a operação na casa de shows, disse um repórter da Reuters no local. Dois criminosos foram mortos na ofensiva, afirmou a TV BFM.

O tiroteio no Bataclan começou uma hora depois do início do show da banda californiana Eagles of Death Metal, disse a emissora BFM TV, que acrescentou que uma ou duas pessoas entraram na casa e começaram a atirar para o alto.

O presidente François Hollande segue para o local, depois de passar por uma reunião de ministros. Mais cedo, ele anunciou estado de emergência em todo o país, enviou tropas às ruas e fechou as fronteiras com os países vizinhos.

Atentado

Os atentados na capital francesa começaram no início da noite. Houve uma explosão perto do Stade de France, onde a França jogava contra a Alemanha, e três tiroteios.

No primeiro tiroteio, um indivíduo abriu fogo com um fuzil kalashnikov em um restaurante no 10º arrondissement e, de acordo com a emissora "BFM-TV", matou "várias pessoas". Logo em seguida, ao menos 50 disparos foram ouvidos na célebre casa de espetáculos Bataclan, perto da redação do "Charlie Hebdo".

Da Redação e Agências Iinternacionais Polícia confirma 100 mortos em casa de shows em Paris

