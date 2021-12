Polícia alemã espera resolver caso de Madeleine McCann em 2021

Detetives alemães afirmaram que "não haverá descanso" na busca pela resolução do desaparecimento de Madeleine McCann e que esperam resolver o caso em 2021. A menina britânica foi sequestrada em Portugal, no ano de 2007, quando ela tinha 3 anos.

No momento, o principal suspeito, o alemão Christian B., 43, segue preso por um outro crime de pedofilia. Conforme informações do UOL, fontes próximas ao caso disseram ao The Sun que a polícia esperava que, a essa altura, já tivesse encontrado todas as provas que vinculassem Christian ao desaparecimento de Madeleine.

"Mas eles continuam tão determinados como sempre e não haverá absolutamente nenhuma pausa no Ano Novo. A polícia alemã não vai tirar o pé do acelerador", afirmou.

Considerado um pedófilo reincidente, Christian B, está detido em Kiel, no norte da Alemanha. Em meados de junho, a acusação disse que tinha "provas, ou fatos concretos", que sustentavam a convicção de que a Madeleine havia morrido, mas não "evidências forenses", já que nenhum resto humano foi encontrado.

Ele negou qualquer envolvimento no caso.

