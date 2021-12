Plebiscito termina e Inglaterra vai sair da União Europeia

A apuração dos votos do plebiscito no Reino Unido terminou por volta das 7h no horário local (3h no horário de Brasília) e revelou vantagem do Brexit de 1,269 milhão de votos. De acordo com dados finais da Comissão Eleitoral, a campanha pela saída do grupo europeu venceu com 17,410 milhões de votos, ou 51,9% do eleitorado.

O grupo que defendia a permanência do país na União Europeia teve 16,141 milhões de votos, ou apoio de 48,1% do eleitorado. O comparecimento às urnas ficou em 72% entre os cerca de 46,5 milhões de eleitores registrados para a votação. O voto não é obrigatório no Reino Unido.

