Piscina em Londres é transparente e fica a 35m do chão

Uma piscina de fundo transparente será construída em Londres. O espaço de lazer será para os fortes, pois vai ficar 35 metro acima do chão, ligando dois edifícios de dez andares no complexo residencial Embassy Gardens - com apartamentos a partir de R$ 3 milhões. Os moradores e visitantes vão poder ir de um prédio para outro a nado.

A piscina será feita com vidro de 20cm de espessura e terá 27 metros de comprimento, 5,7 metros de largura e 1,3 metro de profundidade. O projeto está previsto para ficar pronto em 2018. "Será uma experiência única. O público terá uma sensação de que está flutuando sobre Londres", disse Sean Mulryan, presidente da empresa responsável pela obra, em entrevista ao jornal britânico "Telegraph".

