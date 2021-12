Piora o estado de saúde de Hugo Chávez

Sem o tom otimista dos últimos dias, o vice-presidente da Venezeula, Nicolás Maduro, anunciou uma piora no estado de saúde do presidente Hugo Chávez, internado em Havana, Cuba.

Ao lado da filha de Chávez, Rosa Virginia, e de dois altos funcionários do governo, Maduro classificou o estado de saúde do presidente de "delicado" e falou em "novas complicações surgidas como consequência de uma infecção respiratória já conhecida".

Chávez está internado em Havana há duas semanas, após a reincidência de um câncer, cujos detalhes não foram informados.

Maduro, apontado pelo próprio Chávez como seu sucessor, disse que vai permanecer na capital cubana com a família do presidente. Ele disse ainda que o estado de saúde de Chávez "não está isento de complicações".

Como não há informações detalhadas, o anúncio de Maduro abriu espaço para novas especulações. Diferentemente das declarações otimistas feitas no Natal, desta vez, o anúncio teve tom pessimista e também chamou a atenção a aparição da filha de Chávez. Além disso, as autoridades cancelaram a festa de Ano-Novo de Caracas e pediram aos venezuelanos que rezem pela saúde do presidente.

