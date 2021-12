Pintor que teve o crânio esmagado receberá R$ 130 milhões

Agredido em uma briga de bar, o pintor Antonio Lopez Chaj receberá uma indenização de US$ 58 milhões (cerca de R$ 130 milhões) após perder quase metade do crânio em decorrência da agressão sofrida em 2010. Segundo os advogados da vítima, o tribunal superior de Torrance, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, decidiu que uma empresa de segurança, responsável por manter a ordem no bar, deveria pagar o valor à vítima.

