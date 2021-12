Pílula não faz efeito em mulheres acima de 80 Kg

A empresa farmacêutica francesa HRA Pharma advertiu nesta terça-feira,26, que sua pílula do dia seguinte não faz efeito quando tomada por mulheres que pesam mais do que 80kg.

A advertência da empresa foi feita com base em resultados de pesquisas sobre o princípio ativo levonorgestrel, usado neste tipo de medicamento contraceptivo.

De acordo com responsável pela saúde da mulher da HRA Pharma Frederique Welgryn, o composto é o principal ingrediente do medicamento Norlevo, referência de contraceptivos de emergência da empresa.

O medicamento Norlevo não tem distribuição no Brasil, mas as pílulas do dia seguinte encontradas em farmácias brasileiras também têm como princípio ativo o levonorgestrel, podendo variar em sua dosagem.

Os resultados são de pesquisas conduzidas pela Universidade de Edimburgo em 2011 com cerca de 1.700 mulheres. Desde então, Welgryn comenta que nos últimos anos tem-se visto "muitas discussões" sobre a eficácia de métodos contraceptivos em pacientes com sobrepeso ou obesos.

O chefe executivo da HRA Pharma Erin Gainer estimou que milhões de mulheres pela Europa usam contraceptivos de emergência idênticos ao Norlevo. A empresa não deu detalhes sobre o número de vendas do medicamento. Fonte: Associated Press.

