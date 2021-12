Um helicóptero caiu junto a uma região movimentada de uma marina em Auckland, na Nova Zelândia, durante a instalação de uma árvore de Natal na terça-feira (22). Não houveram vítimas. O piloto escapou com ferimentos leves. O aparelho sobrevoava junto ao solo, quando o rotor do helicóptero se enroscou num cabo que estava sendo usado para a instalação da árvore.

Ao cair, a aeronave se partiu em dois. Apesar do susto, o piloto escapou sem ferimentos graves. Greg Gribble foi atirado para a frente do helicóptero, quando correu risco de ser atingido pelas hélices do aparelho, o que poderia ser fatal.

O piloto foi encaminhado para um hospital local, onde passou por exames, teve alta médica e já voltou para casa. Gribble tem um nome de prestígio na comunidade aeronáutica.



Testemunhas, que se encontravam em cafés junto à marina, relatam o acidente como “assustador” e consideram que o piloto “tem muita sorte em estar vivo”. O helicóptero foi também o único dano material, numa área onde se encontravam milhões de euros em iates.



A Autoridade de Aviação Civil da Nova Zelândia investiga o caso para averiguar as causas do acidente.



A queda do helicóptero foi registrada por uma televisão de Auckland.



Assista vídeo do momento do acidente:





Da Redação Piloto de helicóptero escapa de acidente na Nova Zelândia

