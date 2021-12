Piloto chora ao informar sobre possível queda de avião

Chorando durante um voo da compainha aéria Europe Airpostm, um piloto informou aos passageiros para se prepararem, pois havia a possibilidade de uma possível queda no mar do Boeing francês 737, seguida de uma explosão.

O voo saiu de Split, na Croácia, e ia para Nantes, na França. O dia que houve o incidente não foi informado.

"As pessoas que estavam na parte de trás do avião disseram que um dos motores havia parado de funcionar, o que depois foi confirmado pelo comandante que avisou que teríamos de descer em Veneza, sendo uma oportunidade para visitarmos a cidade", disse um dos passageiros, segundo o jornal The Mirror.

"As pessoas gritavam quando foram solicitadas para colocar os coletes salva-vidas", disse Bejamin Girard, um dos passageiros, ao jornal. Mesmo com os problemas na engenharia da aeronave, o piloto fez o pouso de emergência em Veneza, na Itália.

A empresa negou o pânico causado pelo piloto. "Foi identificado um problema pela tripulação que tomou a decisão de pousar em Veneza e informar os passageiros. O procedimento foi realizado, chegando a salvo na cidade", comunicou.

