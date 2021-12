Um piloto foi demitido após aparecer para trabalhar alcoolizado. Tekad Purna iria comandar um voo com 154 passageiros saindo do Aeroporto Internacional Juanda, na Indonésia. O fato só foi percebido depois que alguns passageiros estranharam a voz embargada do profissional e pediram a troca do piloto. Ele, inclusive, já tinha feito alguns procedimentos na aeronave.

Antes, o piloto foi flagrado pela câmera de segurança do aeroporto cambaleando enquanto passava pelo scanner e pelo detector de metais. Purna chega a deixar seus objetos caírem no chão e precisa da ajuda dos funcionários para passar pelo sistema de segurança. Ele segura o óculos com a boca, mas deixa cair e o acessório quebra.

Apesar do estado aparente de embriaguez do piloto, ele não é barrado pelos funcionários, que permitem sua passagem até o avião. O piloto foi suspenso pelas autoridades aéreas.

Da Redação Piloto aparece bêbado para decolar avião com 154 passageiros

