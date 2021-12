Pessoas se reúnem para procurar baiano sumido na Espanha

Por meio de um grupo criado no Facebook chamado "Buscamos a Victor", centenas de pessoas se uniram neste sábado, 11, para procurar alguma pista que leve ao estudante brasileiro Víctor da Silva Lago, 19. O jovem sumiu na noite do Réveillon depois de uma festa nas proximidades do Rio Ebro.

Parentes e amigos se organizaram, alguns de bicicleta, para percorrer a área de Cogullada, na cidade de Zaragoza, onde o celular do estudante foi encontrado no dia 1º. O local fica perto de onde o estudante mora.

Victor vive na Espanha desde os 8 anos e cursa Administração de Empresas na Universidade de Zaragoza. Amigos e parentes também se cotizaram para imprimir cartazes com a imagem do estudante e espalhar na região do desaparecimento.

A mãe de Victor mora na Espanha, assim como sua prima e irmã.

