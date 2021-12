Pessoa é detida após invadir área externa da Casa Branca

Um intruso carregando uma mochila foi detido na sexta-feira à noite após tentar entrar na Casa Branca, enquanto o presidente Donald Trump estava no local, afirmou neste sábado a imprensa americana.

O suspeito foi detido pelo serviço secreto depois de conseguir escalar a cerca, de acordo com o Washington Post.

Segundo o jornal, as autoridades não encontraram material perigoso na mochila do intruso, e, após buscas, consideraram que o campo de complexo presidencial estava seguro.

Trump, que está passando o fim de semana em Washington, estava na Casa Branca quando foi notificado da situação, de acordo com a CNN.

Em setembro de 2014, um veterano de guerra com problemas mentais conseguiu entrar na Casa Branca com uma faca no bolso, depois de pular a cerca e atravessar o jardim correndo.

