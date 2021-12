Pesquisa: vantagem de Mitt Romney parece ter curta duração

O modesto aumento de popularidade do candidato à presidência dos Estados Unidos Mitt Romney devido à convenção do partido Republicano dessa semana parece que terá vida curta, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos.

O presidente democrata Barack Obama recuperou uma pequena vantagem no sábado, 1, com 44 por cento contra 43 por cento de seu adversário republicano, o ex-governador de Massachusetts, Romney, na última etapa de entrevistas para a pesquisa que durou quatro dias.

Romney estava na frente por um ponto, na pesquisa online de sexta-feira, e dois pontos à frente, na quinta-feira, quando a sua campanha chegou ao auge da atenção da mídia durante a convenção em Tampa, Flórida.

Em seu discurso de quinta-feira, quando aceitou oficialmente ser o candidato republicano à presidência dos EUA, Romney pediu aos eleitores que o apoiem e ajudem a reconstruir a economia.

Seu discurso se seguiu a três dias de discursos de republicanos, incluindo depoimentos de parentes e amigos de Romney, que visavam melhorar a imagem do candidato, que é frequentemente visto como sendo uma pessoa formal ou indiferente.

"Não foi uma convenção arrasadora", disse Julia Clark, pesquisadora do Ipsos. "Comparativamente falando, no geral, foi mais uma convenção tranquila... Portanto não me surpreende que (a vantagem nas pesquisas) também não tenha sido grande coisa."

Aumentos de popularidade pós-convenção são comuns e normalmente de curta duração, e Obama pode passar pela mesma coisa na semana que vem, depois que ele aceitar formalmente a indicação do partido para um segundo mandato, durante a convenção do partido Democrata em Charlotte, na Carolina do Norte.

Mas com os candidatos praticamente empatados na corrida presidencial, Clark disse que espera que os resultados das pesquisas se mantenham extremamente próximos até a votação no dia 6 de novembro.

A pequena vantagem de Romney devido à convenção pode ter sido causada pela sua decisão de revelar sua escolha para vice-presidente, o congressista do Wisconsin Paul Ryan, semanas antes da convenção.

A convenção também foi ofuscada pelo furacão Isaac, que causou o cancelamento dos eventos de segunda-feira, assim como pela estranha apresentação do ator Clint Eastwood, que se dirigiu a um imaginário Obama, falando com uma cadeira vazia, logo antes do discurso de Romney.

A pesquisa divulgada no sábado constatou que dos eleitores registrados que viram, ouviram ou leram alguma coisa sobre a convenção, 39 por cento avaliaram que ela foi excelente ou boa, com quase o mesmo número de pessoas dizendo que ela foi mediana. Entre os republicanos, 65 por cento disseram que a convenção foi boa e 31 por cento a classificaram de mediana.

Na sexta-feira, a pesquisa descobriu que a opinião dos eleitores sobre Romney melhorou em diversas características, como sendo "uma boa pessoa" ou "duro o bastante para o cargo".

Esses ganhos diminuíram bastante no sábado, mas Romney continuou a crescer na principal categoria: a da aceitação. Trinta e dois por cento dos pesquisados disseram que ele tem carisma, um ponto a mais do que o registrado na sexta-feira. Já a aceitação de Obama caiu um ponto percentual, ficando com 47 por cento.

Os dois candidatos também estão empatados na questão de quem "tem os princípios certos", com Romney ficando com 38 por cento e Obama com 39 por cento. Na segunda-feira, Obama tinha uma vantagem de nove pontos nessa categoria, com 43 por cento.

Para a pesquisa, foram entrevistados online 1.505 eleitores americanos registrados. A margem de erro da pesquisa é de mais ou menos 2,9 pontos percentuais.

