Pesquisa mostra que imagem dos EUA se deteriorou com governo Trump

A imagem dos Estados Unidos no mundo se deteriorou desde que Donald Trump, presidente do país, assumiu o cargo, segundo pesquisa do Pew Research Center com 37 países.

O levantamento revelou que uma visão favorável sobre os EUA diminuiu de 64% entre os países pesquisados no final do segundo mandato do presidente Barack Obama, em 2016, para 49% com o início do governo Trump. Os números são similares ao fim do segundo mandato do ex-presidente George W. Bush.

A visão sobre a confiança do presidente americano também diminuiu significativamente, mostrou a pesquisa. Cerca de 22% dos entrevistados afirmaram acreditar que Trump tomará boas decisões em questões globais, ante 64% que tinham confiança em Obama.

