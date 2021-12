Pesquisa CNN mostra disputa dura entre Hillary e Trump

Uma pesquisa da CNN e do instituto de pesquisas ORC em quatro Estados considerados cruciais na corrida pela presidência dos Estados Unidos - Arizona, Flórida, Nevada e Pensilvânia - mostra um quadro disputado, dias antes da eleição do dia 8.

Hillary aparece 4 pontos porcentuais à frente entre os eleitores da Pensilvânia, segundo a CNN, um Estado que tradicionalmente tende ao Partido Democrata. Já Trump supera a ex-secretária de Estado por 5 pontos no Arizona, considerado mais próximo do Partido Republicano. A rede de TV aponta que o resultado confirmaria o que ocorreu em 2012, mas agora as diferenças entre os líderes e os rivais é menor.

A CNN diz ainda que a Flórida "parece estar mais disputada do que nunca", com Hillary com 49% das intenções de voto e Trump, com 47%. A dupla está, portanto, empatada na margem de erro nesse Estado, um dos considerados cruciais para definir o vencedor.

Em Nevada, Trump lidera por 49% a 43%, sendo que o libertário Gary Johnson tem 5% das intenções de voto nesse Estado. Em meados de outubro, Hillary tinha liderança de 2 pontos porcentuais.

Nos quatro Estados, as mulheres tendem mais a apoiar Hillary, enquanto os homens tendem mais para Trump, mostrou a sondagem.

adblock ativo