Pesquisa aponta que neutrinos são mais velozes do que a velocidade da luz

Um segundo teste aperfeiçoado dos responsáveis pelo experimento Opera confirmou a existência de neutrinos, um tipo de partículas subatômicas que viaja mais rápido do que a luz, algo que a física considerava impossível até o momento. Os resultados desse segundo teste dos especialistas do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (CERN, na sigla em inglês), com sede em Genebra, na Suíça, foram publicados nos arquivos da americana Cornell University, que explicam a variante introduzida.

Os cientistas introduziram no túnel de 730 quilômetros que liga o CERN ao laboratório de Gran Sasso, na Itália, feixes com neutrinos menos duráveis do que em outros testes, já que a duração dos anteriores era considerada a razão de um possível erro de medição.

Os feixes que provocavam a dúvida tinham uma vida de 10 milionésimos de segundo - 160 vezes a mais do que a diferença entre a velocidade dos neutrinos e a da luz -, o que, para alguns especialistas, poderia ser a causa da divergência.

O CERN ajustou a maneira de produzir os feixes dessas subpartículas, o que gerou elementos com uma duração de apenas três milionésimos de segundo.

O resultado, assinado por 200 especialistas, foi o mesmo: houve neutrinos que chegaram a Gran Sasso 0,00000006 segundos antes da luz, que viaja a 299.792.458 metros por segundo.

Os resultados divulgados em setembro "foram confirmados por um teste que usou um feixe com uma estrutura de tempo a partir de neutrinos menos duráveis, o que permitiu medir a duração de voo do neutrino em uma só interação", destaca as conclusões dessa revisão.

Esses novos dados foram publicados no "Journal of High Energy Physics" e estão à espera de uma nova revisão científica, além de terem gerado um debate sobre a validade da afirmação de Albert Einstein de que nada é mais veloz do que a luz.

Em setembro, e em meio a uma grande expectativa, Dario Auterio, membro do Instituto de Física de Lyon, na França e integrante do Opera, publicou uma das notícias científicas mais impactantes dos últimos anos.

Em um seminário do CERN, Auterio afirmou que as conclusões eram o resultado de "um longo acúmulo de estatísticas do Opera, de cerca de 16 mil operações", e evitou fazer interpretações mais avançadas, manifestando unicamente que o resultado oferecia uma série de "medições intrigantes".

Já o CERN indicou em comunicado que eram necessárias novas medições independentes, dado o impacto do experimento, levando em conta que a descoberta "não está de acordo com as leis da natureza que são consideradas como certas atualmente".

"As fortes limitações que surgem dessas observações fazem com que seja improvável interpretar as medidas do (experimento) Opera como uma modificação da teoria de Einstein", ressaltou o CERN, que insistiu na "busca de novas medições".

Para 2012 está prevista a execução de mais dois experimentos para serem contrastados com os resultados do Opera, que também são alvo de averiguação dos cientistas em laboratórios semelhantes nos Estados Unidos e no Japão.





Agência Efe Pesquisa aponta que neutrinos são mais velozes do que a velocidade da luz

