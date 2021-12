Pescador japonês captura lula de 160 quilos

Um pescador japonês conseguiu fisgar uma lula gigante de mais de 160 quilos e medindo mais de quatro metros. O fato aconteceu na costa da ilha de Sadogashima, no Japão, quando Shigenori Goto alcançou este recorde.

A ideia do pescador era apenas catalogar o molusco. Entretanto, a lula morreu logo após ser levada á superfície, de acordo com informações do jornal Japan Daily Press.

Confira o vídeo:

