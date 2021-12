Personalidades lamentam morte de Mandela nas redes sociais

A morte do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, causou começão entre famosos e políticos, que lamentaram nas redes sociais.

Confira aqui a repercussão da morte de Nelson Mandela

Dilma Roussef, presidente do Brasil, via twitter (@dilmabr)

O combate de Mandela transformou-se em um paradigma para todos aqueles que lutam pela justiça, pela liberdade e pela igualdade.

Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, nota oficial

"A morte de Nelson Mandela torna o mundo mais pobre de referências de coragem, dignidade e obstinação na defesa das causas justas. Sua vida altiva traduziu o sentido maior da existência humana. Seu nome permanecerá como sinônimo de esperança para todas as vítimas de injustiça em qualquer parte do mundo"

Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, em pronunciamento oficial (@whitehouse)

"Como muitos outros no mundo, eu não conseguiria imaginar minha vida sem o exemplo que Mandela deu"

David Cameron, primeiro Ministro da Inglaterra, no Twitter (@David_Cameron)

"Uma grande luz se foi. Nelson Mandela foi um herói do nosso tempo. Eu pedi para que a bandeira no Parlamento fique a meio mastro" David Cameron, primeiro ministro da Inglaterra."

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, no Twitter (@geraldoalckmin_)

"Pesar pelo falecimento de Nelson Mandela, símbolo de coragem e resistência. Sua história inspira a humanidade"

ACM Neto, prefeito de Salvador, via assessoria

"Agora, sem a presença física dele, nos resta continuar a seguir as suas lições, o seu legado de amor, paz, fraternidade e respeito às diversidades".

Mike Tyson, ex-boxeador, no Twitter (@MikeTyson)

"Estou sabendo da morte de Nelson Mandela enquanto estou em solo africano, em Oran, na Argélia. Enviando orações para a família de Mandela"

Romário, ex-jogador de futebol, (@RomarioOnze)

"Com certeza, Mandela vai em paz. #MandelaVive #VivaMadiba"

Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid, no Twitter (@Cristiano)

"Obrigado Madiba por seu legado e seu exemplo. Você sempre estará entre nós."

Fergie, vocalista do Black Eyed Peas, no Twitter (@Fergie)

"Conhecer Nelson Mandela na casa dele em Joanesburgo foi um momento realmente memorável na minha vida. Ele era um anjo"

Bono Vox, vocalista do U2, no site da revista Time

"Ele era um idealista sem ingenuidade, um homem de compromisso, mas que não se comprometia"

Samuel L. Jackson, ator, no Twitter (@SamuelLJackson)

"Nunca conheci uma pessoa melhor do que Nelson Mandela em minha vida. Meus sentimentos à sua família e ao seu país"

