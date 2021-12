O comissário de bordo da companhia aérea canadense WestJet, Michael McAdam, se tornou um sucesso de visualizações numa rede de vídeos ao demonstrar de maneira incomum os procedimentos de segurança do voo.

Publicado há três dias, o vídeo tinha, na tarde desta segunda-feira, 17, mais de 2,5 milhões de pageviews no youtube. No material, o comissário arranca risos dos passageiros com sua performance.

Com pouco mais de 2 minutos de instruções sobre o uso do cinto de segurança, máscaras de oxigênio e localização das saídas de emergência da aeronave, o vídeo não provocou punições ao funcionário.

A "performance" do comissário durou mais de dois minutos e ele não disse uma palavra durante a cena. Apesar disso, consegue agradar a todos só com suas brincadeiras mudas.

Publicado por um dos passageiros, além dos pageviews, o material foi bem recebido pela maioria dos internautas,que elogiam o conteúdo e a empresa nos comentários. Veja o vídeo:

Da Redação "Performance" de comissário em voo vira hit na web; veja

adblock ativo