Pelo menos 91 pessoas morreram em tornado nos EUA

Ao menos 91 pessoas, incluindo 20 crianças, podem ter morrido na passagem de um tornado nos arredores da cidade de Oklahoma City, que deixou vítimas sob os escombros em uma escola primária.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama declarou como área de desastre a região de Oklahoma, ordenando a ajuda federal para complementar os esforços estaduais e locais em Moore, devido à passagem do tornado mais mortal dos EUA desde que um tornado atingiu há dois anos Joplin, Missouri, e matou 161 pessoas.

Equipes de emergência realizavam as buscas entre os destroços do Plaza Towers Elementary School, que teve um impacto direto do furacão na segunda-feira à tarde, disse à rede CNN o vice-governador de Oklahoma, Todd Lamb.

Houve manifestações de luto e apelos na página da escola no Facebook, com mensagens de todo o país, incluindo uma simples súplica: "Por favor, encontrem essas crianças."

O fenômeno natural foi registrado no auge da temporada de furacões e havia previsão de mais tempestades. No domingo, tornados mataram duas pessoas e feriram 39 em Oklahoma, no centro-oeste dos Estados Unidos.

Ajuda federal - Obama ordenou que uma ajuda federal complemente os esforços estaduais e locais de reconstrução. Indivíduos e empresários afetados pelo desastre podem se candidatar para receber verbas federais para habitação temporária e reparos domésticos, empréstimos de baixo custo para cobrir as perdas de propriedade sem seguro, além de outros programas.

O presidente prometeu a ajuda federal em uma conversa por telefone, na segunda-feira, com a governadora de Oklahoma, Mary Fallin. A Agência Federal de Emergências enviou uma equipe especial para o centro de operações de emergência de Oklahoma para da assistência e enviar recursos. As informações são da Associated Press.

