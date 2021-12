Pela primeira vez nos EUA, mulher que fez transplante de útero dá à luz

Pela primeira vez nos Estados Unidos, uma mulher que recebeu transplante de útero deu à luz um bebê saudável. Até o momento, apenas a Suécia já havia registrado fato semelhante já que, desde 2014, oito bebês de mães transplantadas nasceram no país.

No caso dos EUA, a mulher nasceu sem útero e recebeu o orgão de uma doadora viva no ano passado, no Centro Médico da Universidade Baylor, em Dallas. Já o parto aconteceu no mês de novembro.

Segundo a porta-voz do hospital, Julie Smith, a data do nascimento, a cidade-natal e o nome da criança são mantidos em sigilo a pedido da família, para proteger sua privacidade.

Vistos como uma esperança para mulheres que nasceram sem o útero ou tiveram que retirá-lo por causa de doenças como o câncer, os transplantes deste tipo devem ser temporários, para possibilitar que a mulher tenha um ou dois filhos.

Em seguida, o órgão é removido para que a paciente interrompa os medicamentos imunossupressores, necessários para que o organismo não rejeito o órgão transplantado.

No mesmo hospital dos EUA, oito mulheres, incluindo a nova mãe, já realizaram o transplante de útero, em um ensaio clínico que vai incluir 10 pacientes no total. Uma delas está grávida e duas estão tentando conceber. Outros quatro transplantes falharam e foi necessária a remoção do órgão.

