Patrimônio de Mandela é calculado em US$ 4,1 milhões

O testamento do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela foi aberto nesta segunda-feira, 3, em uma leitura cheia de emoção para a família, que recebeu parte de sua fortuna, assim como seis instituições de ensino.

O patrimônio de Madela foi avaliado provisoriamente em 46 milhões de rands (4,1 milhões de dólares), informou à imprensa um de seus testamenteiros, o juiz Dikgang Moseneke.

Moneseke disse que foi realizado um inventário provisório que "reflete um valor provisório de 46 milhões de rands" durante a leitura pública do testamento.

Mandela legou seu patrimônio à sua esposa Graça Michel, a membros de sua família, a vários colaboradores, às escolas onde estudou e ao Congresso Nacional Africano (ANC), seu partido.

Dois meses após a morte, aos 95 anos do homem de Estado sul-africano, os advogados disseram que era provável que sua esposa Graça renunciasse à metade da herança, optando por receber quatro propriedades em Moçambique e outros valores.

Teoricamente, Graça Machel teria direito à metade da herança, mas deseja ficar apenas com que já pertence a ela, entre jóias, mobiliário e contas bancárias próprias.

Suas três propriedades foram legadas à fundação familiar "Nelson Rohlilala Mandela Family Trust", entre elas a casa na qual está enterrado em Qunu, no sul da África do Sul, e a de Johannesburgo, onde recebeu cuidados médicos no bairro abastado de Houghton.

Esta fundação deverá dividir entre 10 e 30% de seus ingressos com o ANC, que deverá utilizar o montante "para a promoção dos princípos e políticas de reconciliação entre sul-africanos".

Sobre a casa de Houghton, "meu desejo é que sirva também de local de reunião da família Mandela para manter sua unidade muito tempo depois de minha morte", escreveu em seus últimos desejos.

O testamento prevê diferentes legados às instituições onde estudou em sua juventude, para que possam oferecer diplomas a seus alunos, sobretudo as Universidades de Fort Hare e de Witwatersrand em Johannesburgo.

Também incluiu em seu testamento os filhos de sua viúva Graça Machel, com quem se casou aos 80 anos, assim como a sua ex-secretária Zelda La Grange, e a nove colaboradores.

A família Mandela mostrou publicamente suas divisões nos últimos anos, especialmente entre seu neto Mandla, primeiro herdeiro homem, segundo o costume xhosa, e sua filha mais velha, Makaziwe.

Nelson Mandela, falecido no dia 5 de dezembro e enterrado dez dias depois em sua aldeia natal, tem mais de 30 filhos, netos e bisnetos de seus dois primeiros casamentos.

"A leitura de um testamento sempre é para as famílias uma ocasião repleta de emoções porque faz ressurgir muitas coisas, mas foi bom. O testamento foi lido, página por página. Isso levou mais tempo que o previsto. Foram pedidos alguns esclarecimentos", afirmou o juiz Moseneka.

"Praticamente toda a família Mandela e seus descendentes estiveram presentes, o que nos alegrou", acrescentou.

No testamento, redigido em 2004 quando tinha 86 anos e posteriormente emendado, Mandela teve palavras pessoais para a maioria de seus herdeiros, segundo o juiz.

adblock ativo