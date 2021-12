Passageiros andam só de cueca e calcinha em metrô na China

Dezenas de pessoas pegaram o metrô de Xangai, na China, sem as calças neste domingo, 13, para mais uma edição do evento 'No Pants'. O protesto, que já aconteceu em diversas cidades do mundo, foi criado pelo comediante americano Charles Todd para criar cenas incomuns em lugares públicos e provocar a descontração e o riso das pessoas no sisudo ambiente urbano.

As pessoas são mobilizadas através de mensagens por celulares e internet para os locais das performances e são orientadas a agirem normalmente como fazem no dia a dia em seus trajetos. Elas lêem livros, jornais, ouvem música e são recomendadas a não se comunicarem e nem rirem.

