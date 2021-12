Partidos pró-independência mantêm maioria na Catalunha

Partidos pró-independência da Catalunha conseguiram assegurar a maioria dos assentos após eleição regional realizada esta semana. O resultado surpreendeu o governo espanhol, que convocou a votação esperando um resultado diferente, que levaria à perda de força dos que apoiam a separação.

O presidente deposto da Catalunha, Carles Puigdemont, classificou o resultado da eleição como “um tapa na cara” do primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy.

Os três partidos separatistas venceram um total de 70 assentos dos 135 em disputa no Parlamento regional. O partido dos Cidadãos, de centro-direita e contra a separação, conquistou sozinho 37 assentos.

Somando os três partidos, eles terão assentos suficientes para retomar a maioria parlamentar que os colocou dentro do gabinete após a eleição de 2015. Isso será possível se eles forem capazes de concordar em uma nova coalizão.

Independência

Entretanto, eles não conseguiram alcançar a maioria a favor da independência da Catalunha: tiveram um total de 47,7% dos votos e dois assentos a menos na comparação com a última eleição.

Entre os partidos representantes da Catalunha, o liderado por Puigdemont conseguiu 34 assentos. O Partido Republicano Catalão de Esquerda ficou com 32 assentos, e o anticapitalista Unidade de Candidatura Popular venceu quatro assentos.

A eleição rápida foi convocada pelo primeiro-ministro Rajoy em outubro, após ele ter usado o artigo 155 da Constituição espanhola para tomar o controle da Catalunha e retirar o então governo do poder após a realização de um referendo unilateral, seguido da declaração de independência.

A votação, que colocou separatistas contra unionistas, teve a ausência de cerca de 80% da população habilitada a votar. Resultado espalhou a preocupação de que realizar a eleição no meio da semana, ao em vez de domingo, como é tradicionalmente feito, poderia causar toda essa abstenção.

Puigdemont seguiu fazendo campanha diretamente da Bélgica, após ter ido a Bruxelas alegando não ter direito a um julgamento justo na Espanha por acusações de incitar rebeliões e também mal uso do dinheiro público.

Puigdemont afirmou que o resultado demonstrou o poder do povo catalão. “Como presidente da Catalunha, eu gostaria de parabenizar o povo por entregar um resultado inquestionável. Nós vencemos essa eleição em circunstâncias excepcionais, com candidatos na prisão, com o governo exilado e sem os mesmos recursos do Estado”, afirmou em Bruxelas.

O antigo vice-presidente de Puigdemont, Oriol Junqueras, está na prisão com outros dois líderes influentes a favor da independência.

adblock ativo