Paris retira toneladas de "cadeados do amor" de famosa ponte da cidade

Apaixonados em Paris, fiquem atentos: as autoridades da cidade estão retirando milhares de cadeados que haviam sido afixados na famosa Pont des Arts. A prefeitura argumenta que os cadeados, geralmente colocados por casais para expressar seu eterno amor, estão causando danos a longo prazo em pontos históricos da cidade. No verão local passado, um pedaço da grade do local caiu, devido a seu peso.

As autoridades começaram a desmantelar as estruturas de metal da ponte nesta segunda-feira e planejam remover no total 45 toneladas de cadeados. Alguns moradores fizeram campanha contra os cadeados, que começaram a aparecer uma década atrás e agora cobrem locais em vários pontos da capital da França.

A Pont des Arts irá em breve ter painéis de acrílico, à prova de cadeados, enquanto a cidade avalia outras formas pelas quais os visitantes de Paris podem expressar seu "amour", incluindo a arte de rua sobre o tema. Fonte: Associated Press.

<GALERIA ID=20088/>

adblock ativo