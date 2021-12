Parentes reclamam corpo de acusado de duplo ataque em Boston

O corpo de Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, acusado de ser um dos autores do duplo ataque na Maratona de Boston, há 15 dias, e que morreu durante tiroteio com a polícia, foi reclamado por parentes. A expectativa é que o relatório da autópsia seja divulgado em breve.

Há informações de que as autoridades de Massachusetts transferiram a custódia do corpo de Tamerlan, que estava em um necrotério e foi levado para uma funerária. Nos ataques do dia 15, três pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas.

Dzhokhar, de 19 anos, irmão de Tamerlan, foi acusado formalmente de envolvimento no duplo ataque. Ele permanece internado no centro médico de uma prisão federal em Devens, no estado de Massachusetts.

Por enquanto não há informações de que os pais dos suspeitos, de origem chechena, tenham deixado a região do Daguestão, na Rússia, em direção aos Estados Unidos.

*Com informações da agência pública de notícias de Portugal, Lusa

