Paraquedistas e pilotos escapam de acidente com aviões

Nove paraquedistas e dois pilotos sobreviveram com ferimentos leves depois que seus aviões colidiram no ar sobre o estado de Wisconsin, nos Estados Unidos..

O instrutor Mike Robinson estava a 12.000 pés ( 3.600 metros ) , para o seu quarto e último salto do dia, quando um segundo avião com outros pára-quedistas atingiu o avião em que estava, cortando uma das asas e atirando a aeronave em direção ao chão .

Funcionários da Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês) estão investigando a causa do acidente de sábado, próximo ao Lago Superior , disse o porta-voz da FAA Roland Herwig neste domingo, 3.

Robinson, instrutor e consultor de segurança da firma Skydive Superior, disse que os paraquedistas tinham subido para o seu último salto do dia e os dois aviões estavam voando em formação.

Todos os pára-quedistas são instrutores ou treinadores com centenas ou milhares de saltos. Robinson, por exemplo, estava em seu salto de número 937 .

"Nós fazemos isso o tempo todo ", disse Robinson. " Nós simplesmente não sabemos o que aconteceu ou o que causou isso".

Ele e outros três paraquedistas estavam no avião líder. Todos os quatro estavam com a porta aberta e prontos para saltar do Cessna 182. O avião que vinha atrás deles tinha cinco paraquedistas a bordo, três em posição de salto e mais dois no interior do avião.

"Nós estávamos apenas alguns segundos de ter um salto normal quando o outro avião veio por cima da aeronave e desceu em cima dela ", disse. O avião em que estava se transformou em uma grande bola de fogo com a asa arrancada.

"Todos nós sabíamos que tínhamos um acidente, porque a asa sobre as nossas cabeças havia saltado fora", disse.

Os três pára-quedistas do segundo avião foram derrubados pelo impacto e os dois que estavam dentro foram capazes de saltar. Enquanto isso, o piloto do avião de Robinson ejetou si mesmo e o piloto do segundo avião pousou sua aeronave danificada com segurança.

Robinson, de 64 anos , viu que o avião cair em espiral para baixo. "Olhando ao redor, vimos que a asa caiu", disse. Com a aeronave aos pedaços, os paraquedistas saltaram tentando evitar se chocar com os destroços no ar.

Todos chegaram ao solo ilesos e apenas o piloto que se ejetou teve pequenos ferimentos na aterrisagem. A rede americana CBS tem um vídeo no youtube que conta a história de sorte (em inglês) de pilotos e paraquedistas. Veja:

Da Redação com agências Paraquedistas e pilotos escapam de acidente com aviões

adblock ativo