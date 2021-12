Um paraquedista foi pego no ar a 1.000 pés, cerca de 305 metros, por seu companheiro de equipe após seu paraquedas não abrir durante um airshow no Queens Dock, no condado de Cumbiran, na Inglaterra.

Eles estavam alinhados para executar uma manobra nesta sexta-feira, 19, quando o incidente aconteceu. O paraquedista conseguiu segurar o outro prendendo as suas pernas no paraquedas do colega.

De acordo com o jornal Daily Mail, os dois paraquedistas pousaram na água e não sofreram quaisquer ferimentos. O Exército está agora a investigar o incidente e irá rever filmagens para ver se era um erro individual ou mecânico.



Veja:

Da Redação Paraquedista salva colega durante apresentação

