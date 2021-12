O estudante australiano Christopher Jones, 22, perdeu a consciência após um salto de paraquedas a quase 3.000 metros de altura, em Perth, na Austrália. Jones foi salvo pelo instrutor Sheldon McFarlane que conseguiu alcançá-lo e liberar a trava do paraquedas.

O vídeo foi publicado por Jones no domingo, 1º, mas o salto aconteceu em outubro do ano passado. Até às 15h desta segunda-feira, 2, o vídeo já havia alcançado mais de 4,5 milhões de visualizações.

Na postagem ele classifica o ocorrido como o momento mais assustador da sua vida e que o deixou perto da morte. "Em 14 de novembro de 2014 ao fazer o estágio cinco do meu programa Free Fall acelerado eu tive uma experiência de quase morte. Em torno de 9.000 pés eu tive uma convulsão durante uma manobra. Eu, então, passei os próximos 30 segundos em queda livre inconsciente. Felizmente meu instrutor conseguiu puxar a trava do meu paraquedas em torno dos 4.000 pés. Voltei a ficar consciente com 3.000 pés e pousei com segurança", postou Jones.

Jones tem epilepsia, mas não tinha histórico de nenhuma convulsão havia quatro anos. Seu médico particular havia liberado o jovem para o salto, apesar de situações estressantes aumentarem as chances de ataques epilépticos. O estudante queria ser piloto, mas havia se contentado em saltar porque sabia de sua condição de saúde. Desde então, não tentou pular novamente.

Da Redação Paraquedista fica inconsciente e é salvo por instrutor

