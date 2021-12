Paraguai: resultados parciais dão vantagem a Horacio Cartes

Os primeiros resultados das eleições presidenciais realizadas neste domingo, 21, no Paraguai, dão vantagem ao candidato opositor Horacio Cartes, do Partido Colorado, segundo o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE).

De acordo com dados do TSJE correspondentes a 715 das 17.527 mesas eleitorais do país, Cartes obtém 44,94% dos sufrágios contra 37,07% de seu rival, o liberal Efraín Alegre, uma margem se aproxima dos resultados apresentados pelas pesquisas boca de urna.

adblock ativo