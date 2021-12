Parada Gay tem recorde de participação em Budapeste

Pelo menos oito mil pessoas participaram neste sábado, 6, da 16ª edição da Parada do Orgulho Gay de Budapeste, que atingiu um nível recorde de participação, informaram os organizadores.

<GALERIA ID=18470/>

Nenhum incidente significativo foi registrado, ao contrário do que ocorreu em anos anteriores, quando a extrema direita atacou violentamente os manifestantes. Ainda assim, um grupo de cerca de 200 nacionalistas de extrema direita insultou os participantes ao longo do trajeto.

Antes do evento, mais de 400 organizações e empresas publicaram um nota de solidariedade com a marcha. Líderes de vários partidos políticos de oposição ao governo conservador de Viktor Orban e representantes das embaixadas de quase 20 países participaram do desfile.

adblock ativo